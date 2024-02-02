صادرات باكستان للصين تواصل النمو وفي مقدمتها السمسم

شهدت صادرات باكستان من البضائع والخدمات للصين زيادة بنسبة 39.44% خلال الخمسة شهور الأولى من العالم المالي الحالي (2023-2024) مقارنة بصادرات نفس الفترة من العام السابق، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم الجمعة.

ونقل موقع "تشاينا إيكونوميك نت" الإلكتروني عن عمر مالك رئيس مؤسسة "كينجز بريدج إنفستمنت" تعليقه على سبب هذه الزيادة الضخمة، حيث أشار إلى أن هناك عددا من الأسباب لكن أحدها هو وجود العديد من أنشطة التجارة والتسويق بين الدولتين بعدما تم تخفيف الإغلاق.

وأضاف: "على سبيل المثال، قدم معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات منصة للشركات الباكستانية لعرض منتجاتها وخدماتها".

وبعد ذلك تمت إقامة معرض النسيج الدولي لعام 2023 في باكستان وأعقبه معرض الأغذية والزراعة وانعقد مؤخرا في لاهور مؤتمر للرعاية الصحية والهندسة.

وأوضح مالك: "تم منحنا الفرصة في هذه الفعاليات لنعرض إنتاجيتنا ومستوى جودتنا ومواردنا".