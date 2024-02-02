رياضة دمياط تنظم دورة تدريبية في الإنقاذ والغوص والإسعافات الأولية لأعضاء مراكز الشباب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، فعاليات الدورة التدريبية في الإنقاذ والغوص والإسعافات الأولية لأعضاء فرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب.

وذكر بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اليوم، أن الدورة تتميز بحصول من يجتاز الاختبار النهائي على رخصة منقذ معتمد، وفور استلامه الشهادة والكارنيه، يستطيع الحصول على عمل في الشواطئ وحمامات السباحة، مطما يساهم على خلق فرص عمل للشباب والفتيات.

وأضاف البيان أن شروط الانضمام للدورة، المرحلة السنية من 17 عاما فما فوق، وأن يجيد القراءة والكتابة، ويجيد السباحة الحرة لمسافة 200 متر في فترة زمنية خمس دقائق، والغطس تحت الماء مسافة 25 مترا بدون ظهور.

وتابع أن اشتراك الاختبار الأولي مبلغ 50 جنيه، وبعد اجتياز الاختبار يتم دفع اشتراك الدورة مبلغ 600 جنيه للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية.