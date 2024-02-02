روسيا: حريق يلتهم مصنع أسماك في ميناء مورمانسك بالقطب الشمالي

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اندلع حريق في مصنع لتجهيز الأسماك في مدينة مورمانسك بشمالي روسيا ما تسبب في أضرار جسيمة، وفقا لتقارير إعلامية صدرت مساء الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية الروسية أن الحريق أتى على مساحة 800 متر مربع في مورمانسك شمال الدائرة القطبية الشمالية. وانهار سقف المصنع جزئيا. ولم يتسن الحصول على معلومات مبدئية عن حدوث وفيات أو اصابات حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المبنى وقد التهمته النيران بالكامل. ولم يتضح سبب الحريق حتى الآن.

وبحسب فرقة الإطفاء، تم تحديد مصدر الحريق بعد عدة ساعات. ويعمل أكثر من 30 رجل إطفاء على إخماد الحريق.