وزير الطاقة البريطاني يدين سلوك مشغلي مزارع الرياح

أدان وزير الطاقة البريطاني، أندرو بويي، أمس الخميس، سلوك مشغلي مزارع الرياح، الذين يبالغون بشكل روتيني في تقدير كمية الطاقة التي سيولدونها، وهي ممارسة تضيف إلى فواتير المستهلكين، طبقا لتجار الكهرباء وخبراء السوق.

جاء تصريح الوزير البريطاني ردا على تقرير لوكالة "بلومبرج" للأنباء، وجد أن العشرات من مزارع الرياح في البلاد، الكثير منها يتم تشغيلها من قبل بعض من أكبر شركات الطاقة في أوروبا، بالغت في تقديرات توليد الطاقة الخاصة بها.

ويشير تحليل لـ30 مليون سجل سوق إلى أن مثل هذه المبالغة في التقدير كلفت دافعي الفواتير عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية، كتكاليف إضافية، منذ عام 2018 .

وقال الوزير "من غير المقبول على الإطلاق المبالغة في دفع فواتير المواطنين. يجب أن تعمل مولدات الطاقة البريطانية بأعلى المعايير".

وكان مشغل الطاقة البريطاني، مكتب أسواق الغاز والكهرباء(أوفجيم)، قد بدأ تحقيقا في سلوك مزارع الرياح أمس الخميس.