 وزير دفاع إسرائيل: التوصل لأي توقف في القتال بغزة لن ينطبق على الحدود الشمالية - بوابة الشروق
الجمعة 2 فبراير 2024 10:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير دفاع إسرائيل: التوصل لأي توقف في القتال بغزة لن ينطبق على الحدود الشمالية

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 فبراير 2024 - 8:45 م | آخر تحديث: الجمعة 2 فبراير 2024 - 8:45 م
حذر وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، أثناء قيامه بجولة في شمال إسرائيل، من أنه في حالة التوصل لأى توقف فى الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة فإن ذلك لن ينطبق على الأعمال القتالية المستمرة مع جماعة حزب الله في لبنان.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بيان أصدره مكتب جالانت قوله إن وزير الدفاع، بعد لقائه بقوات من "وحدة جبال الألب" التابعة للجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ قال: "إذا كان حزب الله يعتقد أنه عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار في الجنوب، فإنه سيوقف إطلاق النار وسنوقفه أيضا، فهو يرتكب خطا كبيرا."  

وأضاف قائلا: "أقول هنا بصراحة: لن نوقف إطلاق النار، حتى نصل إلى وضع يمكن في إطاره استعادة الأمن لسكان الشمال، وعندما يتم التوصل لمثل هذا الوضع سواء من خلال ترتيبات (دبلوماسية) أو وسائل عسكرية، يمكن أن يسود الهدوء بيننا".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك