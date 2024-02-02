وزير دفاع إسرائيل: التوصل لأي توقف في القتال بغزة لن ينطبق على الحدود الشمالية

حذر وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، أثناء قيامه بجولة في شمال إسرائيل، من أنه في حالة التوصل لأى توقف فى الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة فإن ذلك لن ينطبق على الأعمال القتالية المستمرة مع جماعة حزب الله في لبنان.



ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بيان أصدره مكتب جالانت قوله إن وزير الدفاع، بعد لقائه بقوات من "وحدة جبال الألب" التابعة للجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ قال: "إذا كان حزب الله يعتقد أنه عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار في الجنوب، فإنه سيوقف إطلاق النار وسنوقفه أيضا، فهو يرتكب خطا كبيرا."



وأضاف قائلا: "أقول هنا بصراحة: لن نوقف إطلاق النار، حتى نصل إلى وضع يمكن في إطاره استعادة الأمن لسكان الشمال، وعندما يتم التوصل لمثل هذا الوضع سواء من خلال ترتيبات (دبلوماسية) أو وسائل عسكرية، يمكن أن يسود الهدوء بيننا".