اعترف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، بتراجع مستواه كثيرا في العام الماضي 2023.

قال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:" شعرت أنني ضعيف في لحظة ما بالعام الماضي، ليس على المستوى الذهني فقط بل والبدني أيضا".

أضاف ليفاندوفسكي:" تراكمت كل الأمور السلبية والسيئة واجتمعت معا مرة واحدة، ولكن هذا لا ينكر أنني ارتكبت أخطاء".

أوضح ليفاندوفسكي:" انجرفت مع التيار واستغرقت وقتا في محاولة الخروج منه والعودة إلى طبيعتي، ففي كرة القدم ليس من السهل أن تخرج من هذه الحالة في أسبوع أو أسبوعين".

أتم ليفاندوفسكي:" بإمكاني مراجعة ما حققته في الماضي فهو مؤشر أن هناك أوقات جيدة تنتظرني في المستقبل ولكن في عام 2023 انطفأ فيها بريقي".

خلال العام الماضي سجل روبرت ليفاندوفسكي 23 هدفا في 48 مباراة، بينما أحرز 17 هدفا في 19 مباراة بقميص الفريق الكتالوني في 2022.