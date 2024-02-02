الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في فرض وقف إطلاق النار غير مبرر ومريب

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم الخميس إن الفشل الدولي في فرض وقف إطلاق النار غير مبرر ومريب، معربة عن إدانتها لاستمرار الحرب التي وصفتها بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تخلف المزيد من القتلى والمصابين والمفقودين.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار ارتكاب "المجازر" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خاصة في مناطق وسطه وجنوبه، و"حشر" أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في تلك المناطق.

وأدانت الوزارة انتهاكات القوات الإسرائيلية والمستوطنيين وجرائمهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية.

وأوضحت الوزارة أن استمرار "حرب الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية التي حلت به، تبرز الأهمية القصوى للوقف الفوري لإطلاق النار، باعتباره أقصر الطرق لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2720.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية لا تُعير أي اهتمام لجميع القرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين دون ربطها بوقف إطلاق النار.