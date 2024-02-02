مظاهرات ضد الحكومة في سلوفاكيا على خلفية إصلاح قضائي

نظم آلاف الأشخاص مرة أخرى مظاهرات في سلوفاكيا ، مساء أمس الخميس ضد حكومة رئيس الوزراء الشعبوي اليساري، روبرت فيكو، الذي يتولى السلطة منذ نهاية أكتوبر الماضي.

وقال منظمو المظاهرات لقناة "تي.إيه.3" الإخبارية التليفزيونية الخاصة إن حوالي 30 ألف شخص تجمعوا في العاصمة، براتيسلافا وحدها. واستجاب عدة آلاف إلى دعوة ثلاثة أحزاب معارضة في 30 مدينة أخرى، بمختلف أنحاء البلاد.

وإذا كانت الأرقام صحيحة، ربما تكون مظاهرة أمس الخميس الأكبر، حتى الآن، في موجة من احتجاجات المعارضة، التي بدأت في ديسمبر الماضي.

وحمل المتظاهرون لافتات عليها شعارات، مثل "فيكو شر لسلوفاكيا" و"فيكو توجه إلى روسيا!" و"الخزي لحكومة مافيا فيكو!".

وتم تنظيم مظاهرات تضامن مماثلة أيضا في بروكسل وبراغ وباريس ومدن أوروبية أخرى، حسب وكالة أنباء سلوفاكيا "تي.إيه.إس.آر".

والمظاهرات، التي تم تنظيمها من قبل حزبين معارضين ليبراليين وحزب معارض محافظ، موجهة بالأساس ضد إصلاح قضائي مقرر، يتم بحثه حاليا في البرلمان في براتيسلافا.

وكان آلاف الأشخاص في سلوفاكيا قد تظاهروا أيضا ضد حكومة فيكو، مساء الخميس من الأسبوع الماضي، حسب قناة "تي إيه 3" .

وكان الاحتجاج، الذي نظمته ثلاثة أحزاب معارضة، يستهدف في المقام الأول رفض الإلغاء المزمع لمكتب المدعي العام الخاص بالفساد في البلاد، المسؤول عن الجريمة المنظمة والجرائم السياسية. وتريد حكومة فيكو حل مكتب المدعي العام لأنه "مسيس" للغاية.

وبعد فوز ائتلاف من معارضي فيكو بالانتخابات البرلمانية عام 2020، أصبح السياسي السابق دانيال ليبشيتش، الذي ينتمي إلى هذا المعسكر، رئيسا لمكتب المدعي العام الخاص بالفساد بفضل تغييرات تشريعية مثيرة للجدل. واتهمه فيكو وحزبه بإساءة استخدام المكتب "لتدمير" الاشتراكيين الديمقراطيين الذين كانوا في المعارضة مؤقتا.

والآن بعد أن عادوا إلى السلطة، فإن الإشتراكيين الديمقراطيين لا يريدون إقالة ليبشيتش فحسب، بل يريدون أيضا حل المكتب بالكامل. ولذلك تحذر المعارضة من تهديد سيادة القانون وتتهم الحكومة بالرغبة في التستر على قضايا الفساد رفيعة المستوى من الحكومات السابقة لحزب فيكو.

وحمل المتظاهرون يوم الخميس الماضي لافتات كتب عليها "أوقفوا فيكو!" و"فيكو إلى السجن!" و"لا يمكنك أن تفعل كل شيء.