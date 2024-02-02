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هيئة الانتخابات الروسية تشكك في أوراق مرشح مناهض للحرب الأوكرانية

موسكو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 فبراير 2024 - 10:17 م | آخر تحديث: الجمعة 2 فبراير 2024 - 10:17 م

شككت اللجنة الانتخابية الروسية في صحة توقيعات المرشح الرئاسي المناهض للحرب بوريس ناديزدين.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية تاس عن نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نيكولاي بولييف، قوله اليوم الجمعة: "نرى توقيعات العشرات ممن ليسوا على قيد الحياة، وهذا يثير مسألة الصدق والمعايير الأخلاقية لجامعي التوقيعات، على سبيل المثال".

وألمح بولييف إلى أن ناديزدين يمكن أن يكون متورطا في التزوير، لكن المتهم دافع عن نفسه ضد الاتهامات قائلاً: "الأموات" غير موجودين في قوائم توقيعه، كما كتب على قناته على تليجرام، في إشارة إلى رواية ملحمية ساخرة كتبها الروائي الروسي نيقولاي جوجول وتحمل نفس الاسم.

يشار إلى أن ناديزدين في الواقع كان المرشح الوحيد الذي اصطف الروس لصالحه ولصالح ترشيحه. ووفقا لمعلوماته الخاصة، قال ناديزدين إن فريقه جمع ضعف التوقيعات المطلوبة البالغة مائة ألف توقيع.

ولم يبت في هذا الأمر بعد.

واقترح بولييف دعوة ناديزدين ومرشح آخر من حزب شيوعي منشق إلى لجنة الانتخابات يوم الاثنين المقبل "لإطلاعهم على نتائج الفحوصات وتقديم البروتوكولات مع الشكاوى".

ويرى المراقبون السياسيون أن ترشيح ناديزدين ليس أمامه سوى فرصة ضئيلة. وهم يفترضون أن لجنة الانتخابات ستستخدم ذريعة لإبعاد الليبرالي السابق من السباق بسبب انتقاده للحرب.

ويسعى الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين إلى إعادة انتخابه للمرة الخامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل – حيث أعيد كتابة الدستور الروسي خصيصا من أجل هذا الغرض في عام 2020.

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