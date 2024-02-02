رئيس غرفة صناعة الدواء: 15% من نواقص السوق ليس لها بدائل

قال جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن الحكومة المصرية بصدد ضخ احتياجات السوق من الدولار؛ لاستيراد وتأمين نواقص واحتياجات سوق الدواء خلال الفترة المقبلة.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن «نقص الأدوية يصل من 30% إلى 40%» على حد قوله، موضحا أن أبرز النواقص تتمثل بأصناف بأدوية السكر والأورام والغدة الدرقية والقلب.

وأضاف أن أغلب النواقص تتركز في بعض الأسماء التجارية، بينما تتوفر لها بدائل ومسائل أخرى من نفس المادة الفعالة في السوق.

وواصل «ما يوجد به نقص حقيقي وغير متوفر سواء الصنف أو بديله يصل تقريبا إلى 15%»، مشيرا إلى وصف الأطباء أدوية أخرى ذات مفعول قريب من الدواء الناقص لهولاء النسبة من المرضى، وذلك إلى حين توفر العلاج الأساسي.

كما لفت إلى تراجع مخزون الخامات من المنتجات بالمصانع من والتي عادة ما تتراوح بين «4: 6 أشهر» إلى قرابة أسبوعين أو ثلاثة حاليا، موضحا أن أولوية الاستيراد لأدوية الحالات المرضية المزمنة والحرجة.

وترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الخميس، اجتماع اللجنة المشتركة لوضع أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات ومواد التصنيع الطبية.

وناقش الاجتماع سبل مساندة القطاع الصحي من خلال توفير موارد النقد الأجنبي لتوفير كافة الاحتياجات وفقا لخطة تعامل مسبقة مع مثل هذه الظروف.

كما اطلع الوزير على نتائج الآليات المستقر عليها مع البنك المركزي المصري لسداد الالتزامات بالنقد الأجنبي لتوفير مطالب قطاع الرعاية الصحية.