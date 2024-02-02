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الصين تنتقد توقعات النمو لصندوق النقد الدولي

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 فبراير 2024 - 3:12 م | آخر تحديث: الجمعة 2 فبراير 2024 - 3:12 م

انتقدت الصين صندوق النقد الدولي، بشأن توقعاته لتباطوء النمو في البلاد، مما يؤكد حساسية بكين تجاه التقييمات غير الإيجابية لاقتصادها.

وقال الصندوق في مراجعته السنوية لثاني أكبر اقتصاد في العالم "عدم اليقين، الذي يحيط بآفاق الصين هذا العام مرتفع"، في إشارة إلى ركود عميق في قطاع العقارات وضعف الطلب الخارجي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف تقرير الصندوق أن التوسع الاقتصادي للبلاد، سوف يفتر في عام 2024، وسيستمر في التراجع السنوات المقبلة.

وقال تشانج تشينجشين، الرئيس التنفيذي للصندوق ، لشؤون الصين في التقرير "تقييم سلطاتنا للتطورات الاقتصادية الصينية الأخيرة، أكثر إيجابية، زعم البيان بأن الصين تواجه انتعاشا ضعيفا".


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