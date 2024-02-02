ألمانيا تعتزم تقنين القنب اعتبارا من أول أبريل المقبل

تعتزم ألمانيا تشريع القنب اعتبارا من أول أبريل المقبل بعد مشاحنات طويلة بين أحزاب الائتلاف الحاكم حول التفاصيل النهائية والحماية الصحية.

وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي داجمار شميدت، وماريا كلاين شمينك من حزب الخضر وكونستانتين كول من الديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال مساء الخميس، بعد جولة أخيرة من المحادثات: "يمكن أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أول أبريل".

وأضافوا: "اللوائح هي معلم حقيقي لسياسة حديثة للتعامل مع المخدرات، تعزز من الوقاية وتحسن من حماية الصحة والأطفال والشباب".

وفي المستقبل، سيتمكن البالغون من زراعة القنب في المنازل وحيازة كميات صغيرة. واعتبارا من مطلع يوليو المقبل، سيتم السماح للأندية بالزراعة المشتركة.

وقال وزير الصحة، إن القانون يهدف إلى التصدي للسوق السوداء والحد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات والحد من التعامل مع المواد السامة وخفض عدد المستهلكين.

وبشكل رسمي، من المقرر أن يقر مجلس النواب في البرلمان الألماني(البوندستاج) القانون في الأسبوع الذي يبدأ في 19 فبراير. ثم يتم تمريره إلى المجلس الاتحادي (مجلس الولايات/البوندسرات) في 22 مارس، حيث من غير المتوقع أن يواجه عقبات.

وعلى أية حال، فإنه اعتبارا من أول أبريل، سيتم بشكل شبه مؤكد رفع الحظر المعمول به منذ أكثر من 40 عاما عن القنب.