نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة قالت إن أحد الأسرى الإسرائيليين كتبها للكتائب قبل الإفراج عنه في صفقة التبادل أمس.

وقال الأسير الإسرائيلي كيت سيجال في رسالته (الذي تبين أنه كتبها في 18 يناير الماضي): «اسمي كيت سيجال، وأنا من كِفار غزة، كنت أسيرًا في غزة من 7 / 10 / 2023 وحتى .. / 1 / 2025، لقد حرص المقاتلون الذين يحرسونني خلال هذه الفترة على تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بي من طعام وشراب وأدوية وفيتامينات وعلاج نظر وجهاز قياس الضغط وغير ذلك من الاحتياجات».

وأضاف: «أيضا أحضروا لي طبيب عندما شعرت بشكل غير جيد لزمن متواصل، لقد استجاب الحراس لطلباتي في موضوع الغذاء ومشاكل الطعام وغير ذلك».

وتابع: «أيضًا حرصوا على طعام يتناسب مع وضعي الصحي (غذاء نباتي وبدون زيت)، لقد عاملني الحراس معاملة جيدة».

واستكمل: «أعتقد أن حكومة إسرائيل لم تفعل ما هو مطلوب منها للتوصل إلى صفقة من أجل إعادة الأسرى وإنهاء الحرب ما أدى إلى ضحايا كثيرين وضرر زائد لكل الطرفين».

وختم قائلا: «أتمنى أن يحل السلام قريبًا، وأود أن أوجه شكري للمقاتلين الذين حافظوا عليّ خلال هذه الفترة».

وأمس السبت، سلّمت كتائب القسام، الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين، والتي تضمّنت 3 أسرى، وذلك في مدينة غزة (شمال) ومدينة خان يونس (جنوب).

في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 183 فلسطينيا، بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من ذوي الأحكام العالية، و111 من فلسطينيي غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر.