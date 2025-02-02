 أوكرانيا تعلن عن قتلى وجرحى بعد استهداف قنبلة إنزلاقية روسية لمأوى - بوابة الشروق
الأحد 2 فبراير 2025 4:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا تعلن عن قتلى وجرحى بعد استهداف قنبلة إنزلاقية روسية لمأوى


نشر في: الأحد 2 فبراير 2025 - 4:09 ص | آخر تحديث: الأحد 2 فبراير 2025 - 4:09 ص

قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص يوم السبت في سودجا بمنطقة كورسك الروسية بعد أن أطلقت روسيا قنبلة جوية موجهة، تعرف بالقنبلة الانزلاقية، على مدرسة كانت تستخدم كمأوى طارئ، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأركان الأوكرانية.

وذكرت هيئة الأركان الأوكراني في منشور على فيسبوك أنه تم إنقاذ 84 مدنيا وتقديم الرعاية الطبية لهم، وكان أربعة منهم في حالة حرجة.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل حتى الآن. كما لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الروسي.

وكانت القوات الأوكرانية قد اجتاحت منطقة كورسك الروسية في بداية أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين تسيطر على العشرات من القرى هناك، بما في ذلك سودجا.

وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية الأوكرانية إن الروس كان لديهم معلومات تفيد بأن المنشأة كانت تأوي المدنيين فقط - من السكان المحليين، بما في ذلك النساء والأطفال.
 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك