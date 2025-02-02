أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية لمستشفى شبرا العام، بحضور المهندس محمد عبدالنعيم، رئيس حى شبرا، للاطمئنان على تقديم كل الخدمات الطبية للمرضى المترددين ومدى انتظام سير العمل بالمستشفى.

وأكد فوزى، اليوم الأحد، تواجد الأطقم الطبية والتمريض داخل المستفى، علاوة على توافر مخزون كل الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحًا أنه مر على أقسام العظام ووحدات الرعاية المركزة والاستقبال والطوارئ والباطنة وقسم الأطفال.

وأوضح نائب محافظ القاهرة أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى مجال الرعاية الطبية والعلاجية.