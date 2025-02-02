 ملك الأردن يلتقي ترامب بالبيت الأبيض 11 فبراير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ملك الأردن يلتقي ترامب بالبيت الأبيض 11 فبراير

عمّان (د ب أ)
نشر في: الأحد 2 فبراير 2025 - 7:39 م | آخر تحديث: الأحد 2 فبراير 2025 - 7:45 م

يلتقي ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الزيارة المقررة تأتي بعد أن تلقى الملك رسالة دعوة من ترامب الأسبوع الماضي.


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