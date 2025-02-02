ملك الأردن يلتقي ترامب بالبيت الأبيض 11 فبراير

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يلتقي ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الزيارة المقررة تأتي بعد أن تلقى الملك رسالة دعوة من ترامب الأسبوع الماضي.