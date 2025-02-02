 ردا على ترامب.. كندا: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ردا على ترامب.. كندا: سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية


نشر في: الأحد 2 فبراير 2025 - 5:51 ص | آخر تحديث: الأحد 2 فبراير 2025 - 5:55 ص

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم السبت إن بلاده ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


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