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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم السبت إن بلاده ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.