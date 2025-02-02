ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية

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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية تكوين شخصان،لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية - تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (أختام مقلدة لجهات حكومية، أوراق ومستندات ومصدرات "مزورة ومعدة للتزوير").

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.