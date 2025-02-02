 مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم في الفيوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم في الفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الأحد 2 فبراير 2025 - 3:13 م | آخر تحديث: الأحد 2 فبراير 2025 - 3:13 م

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق إطسا - الفيوم الزراعي، بعد مدخل الصوامع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بلاغا من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بتلقيه بلاغ بوقوع حادث مروري بطريق الفيوم - إطسا الزراعي بعد مدخل الصوامع، ووجود جثه ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الشرطة وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين؛ مما تسبب في اصطدامها، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، والمصابون لتلقي العلاج اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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