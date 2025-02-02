بدء أعمال رفع كفاءة مرسى جزيرة أرمنت

بدأت الترسانة البحرية في الأقصر، أعمال تطوير ورفع كفاءة مرسى جزيرة أرمنت التابعة لمجلس مدينة أرمنت.

وقال مصدر بالمحافظة، إن الأعمال بدأت اليوم بمرسى المعدية حيث سيتم إجراء تكوير لرفع كفاءته ليتناسب مع أعداد المواطنين التي تنتقل من وإلى الجزيرة.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق" أنه بعد ذلك سيتم الدفع بلانشات للتوصيل إلى جزيرة أرمنت لحين سحب معدية الأهالي من قبل الترسانة البحرية لتنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة لها؛ لرفع كفاءتها والتأكد من سلامة وجودة محركاتها.

وأشار إلى أن المحافظ وجه مجلس مدينة أرمنت بمراقبة تعريفة الركوب بكافة المعديات وعدم التلاعب بها، استحابة لشكاوى الأهالي مؤخرا بخصوص هذا الشأن.