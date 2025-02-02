ننشر الصور الأولى من كواليس مسلسل شهادة معاملة أطفال

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "شهادة معاملة أطفال" مجموعة من الصور من كواليس تصوير العمل، تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان 2025، ليكون عودة جديدة للنجم محمد هنيدي إلى الدراما بعد غياب 6 سنوات منذ آخر أعماله "أرض النفاق".

تدور أحداث المسلسل حول المحامي عبد الستار، الذي يفقد الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 20 عامًا، وعندما يستفيق يجد نفسه أمام تحديات كبيرة في عالم تغير كثيرًا من حوله.

يشارك في بطولة العمل إلى جانب محمد هنيدي كل من نهى عابدين، أشرف زكي، وليد فواز، وسما إبراهيم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج سامح عبد العزيز.