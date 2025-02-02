محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات المشروعات الخدمية بمراكز القصاصين والقنطرة غرب وفايد

عقد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنفيذيًا لمتابعة سير العمل في المشروعات الخدمية بمراكز القصاصين، القنطرة غرب، وفايد، وتحديد المشكلات التي تعوقها عن العمل بكفاءة، بهدف تحسين معدلات الإنجاز وإنهاء المشروعات الجارية ضمن التوقيتات المحددة مسبقًا، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المراكز.

وعرض المكتب الفني بالمحافظة، المكلف بالمرور على عدد من القطاعات الخدمية في مجالات الصحة، النظافة، التموين، التعليم، والطرق، تقريرًا عن مستوى الأداء وسير العمل، بالإضافة إلى استعراض المشروعات الجارية التي تخدم مراكز ومدن القصاصين، فايد، والقنطرة غرب.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المشكلات التي طُرحت خلال الاجتماع ستتم دراستها والعمل على إيجاد حلول علمية قابلة للتطبيق لضمان تقديم الخدمات على أكمل وجه، بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظة، موجهًا بضرورة إيجاد حلول سريعة للمشكلات المتداخلة بين القطاعات المختلفة، لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة والطاقات غير المستغلة.