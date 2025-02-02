 عملة إيثريوم تهبط إلى ما دون مستوى 3000 دولار وتنخفض بنسبة 4.8% - بوابة الشروق
الأحد 2 فبراير 2025 9:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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عملة إيثريوم تهبط إلى ما دون مستوى 3000 دولار وتنخفض بنسبة 4.8%

عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة - أرشيفية
عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة - أرشيفية
نيويورك (د ب أ)
نشر في: الأحد 2 فبراير 2025 - 8:18 م | آخر تحديث: الأحد 2 فبراير 2025 - 8:18 م

هبطت عملة إيثريوم الرقمية المشفرة إلى ما دون مستوى 3000 دولار، وتراجعت بنسبة 8ر4%.

وتذبذبت أسعار العملات الرقمية بنسبة 6ر5% منذ الساعة 5 مساء بتوقيت نيويورك، لتتداول ما بين 2995 دولارا و3163 دولارا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وانخفض سعر عملة إيثريوم الآن بنسبة 38% عن أعلى مستوى لها عند 4866 دولارا الذي بلغته في 10 نوفمبر 2021، وانخفضت قيمتها بنسبة 10% حتى الآن هذا العام.

وسجلت عملة تيثر الرقمية المشفرة أرباحا بقيمة 13 مليار دولار.

وأطلق الرئيس الأمريكي ترامب عملة ميم كوين المشفرة.

وجمعت شركة مايكروستراتيجي 584 مليون دولار من عمليات شراء عملة البيتكوين.


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