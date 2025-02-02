أمين مساعد الجامعة العربية: الحرب الإسرائيلية على غزة لن تكون الأخيرة في هذه الحالة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لن تكون الأخيرة لو لم تقتنع إسرائيل أن الدولة الفلسطينية ضرورة للسلام والاستقرار.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد: «المواطن الفلسطيني يتعرض لظلم بين بقهره بهذا الشكل وعدم منحه حرياته التي كفلها لها القانون الطبيعي وميثاق الأمم المتحدة، ولذلك سيقاوم هذا الوضع، والمقاومة تؤدي بالتبعية إلى عنف واصطدام».

وبسؤاله عن إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال الولاية الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أن «المسألة ليست مستبعدة بالكامل».

ونوه في الوقت نفسه، أن «فرصها في التحقق متوقف على إبداء المرونة، ليكون ترامب صانع سلام حقيقي، أو عدم قدرته على تحقيق هذا الكلام».

وواصل: «الولايات المتحدة تؤيد وتحب إسرائيل، لكن لو بعدت شوية لتحقيق السلام في أمل، إنما لو الدوائر المحيطة بترامب تمكنت من الإحكام على تقديره وحكمه على الأمور سيكون الأمر صعبًا».

وأشار إلى «ترامب أحاط نفسه بأناس لديهم آراء شديدة الشبه بآراء الحكومة الإسرائيلية الحالية»، قائلًا في الوقت نفسه، إنه «صاحب رؤية في كيفية تحقيق الصفقات السياسية».