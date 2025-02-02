انطلاق زيارات جامعة المنيا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بوفود 11 كلية

طلاب الوفود يتفقدون أجنحة وزارات الدفاع والداخلية والثقافة وهيئة الرقابة الإدارية

انطلقت وفود 11 كلية بجامعة المنيا لزيارة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك تحت رعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في الفترة من 23 يناير وحتى 2 فبراير الجاري.

وشملت الوفود كليات الطب البشري، والتربية، والتربية النوعية، والحقوق، ودار العلوم، والحاسبات، والتربية للطفولة، والهندسة، والتمريض، والتربية الرياضية، والصيدلة. كما زار المعرض طلاب من أجل مصر، وعدد من طلاب الاتحادات الطلابية، والطلاب المتميزين في الأنشطة. وستستمر زيارات باقي الكليات حتى 5 فبراير، ليصل عدد الوفود إلى 20 وفدًا، وذلك في إطار سعي الجامعة الدائم لنشر المعرفة وتعزيز الثقافة لدى الطلاب.

وأكد الدكتور عصام فرحات أهمية المشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير، الذي يُعد من أهم معارض الكتاب الدولية على مستوى العالم، لما يحتويه من إصدارات في مجالات متنوعة، منها الأدب، والفكر، والعلم، والتاريخ، والعلوم الطبيعية والاجتماعية.

وأوضح أن هذه المشاركة تمثل فرصة ثمينة للطلاب للتعرف على أحدث الإصدارات العلمية والثقافية، كما تعزز ثقافة القراءة والاطلاع في مختلف المجالات، فضلًا عن أن المعرض يعبر عن مكانة مصر الحضارية ودورها الريادي في تعزيز الثقافة.

وتفقد الطلاب خلال هذه الزيارات أجنحة وزارات الدفاع والداخلية والثقافة وهيئة الرقابة الإدارية، والعديد من الأجنحة الأخرى ودور النشر المختلفة، حيث تعرفوا على أحدث الإصدارات من الكتب والمطبوعات.

وعبر طلاب الوفود عن سعادتهم بهذه المشاركة، مؤكدين أن المعرض يمثل فرصة للتعرف على الكتب المتنوعة التي تساهم في زيادة وعيهم الثقافي والفكري. وأشاروا إلى أنهم يعتزمون نقل ما شاهدوه في المعرض إلى زملائهم في الجامعة، والعمل على تنظيم أنشطة ثقافية متنوعة داخل الحرم الجامعي لتعزيز الثقافة والقراءة والاطلاع.

أشرف على تنظيم الزيارات الدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومحسن سيد، مدير إدارة الأسر والاتحادات.