ذكرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان أن زلزالا بقوة 1ر4 درجة ضرب مقاطعة تايتونج بجنوب شرق تايوان في الساعة الثانية ودقيقتين مساء اليوم الأحد.

وأضافت الإدارة أن مركز الزلزال كان في مدينة تايتونج على بعد حوالي 6ر10 كيلومتر غربي مقر الحكومة المحلية في تايتونج، على عمق 6ر5 كيلومتر، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) اليوم الأحد.

ولم ترد أي تقارير فورية عن حدوث أضرار ناجمة عن الزلزال.

وكان زلزال بقوة 6ر5 درجة قد ضرب تايوان، في 30 يناير الماضي، لكن لم يسفر أيضا عن أضرار ولا خسائر بشرية.

وفي أبريل الماضي، ضرب زلزال بقوة 4ر7 درجة مقاطعة هوالين الجبلية الساحيلة الواقعة بشرق تايوان، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من ألف آخرين.