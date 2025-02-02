تسع دول تشكل مجموعة لاهاي لدعم فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية أن تسع دول شكلت مجموعة لاهاي لدعم فلسطين وحقها في الاستقلال.



وجاء في بيان الوزارة: "ممثلو حكومات بوليفيا، وبليز وكوبا وكولومبيا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال وجنوب إفريقيا اجتمعوا في لاهاي لتأسيس "مجموعة لاهاي" وأكدوا في إعلان مشترك التزامهم الثابت بالقانون الدولي والعدالة، بالإضافة إلى تنسيق الإجراءات القانونية المشتركة".



وأشار البيان إلى أن هذه الدول تدعم طلبات المحكمة الجنائية الدولية وتفي بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي فيما يتعلق بأوامر الاعتقال الصادرة في 21 نوفمبر 2024 ضد الأشخاص المسؤولين عن جرائم دولية ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت وزارة الخارجية البوليفية: "قررت "مجموعة لاهاي" أنها ستواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

كما دعت "مجموعة لاهاي" دول المجتمع الدولي الأخرى إلى الانضمام إلى هذه المبادرة.