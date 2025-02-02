 باكستان ترحب بتعيين الشرع رئيسا لسوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان ترحب بتعيين الشرع رئيسا لسوريا

مروة محمد
نشر في: الأحد 2 فبراير 2025 - 6:34 م | آخر تحديث: الأحد 2 فبراير 2025 - 6:34 م

رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم، بتولي أحمد الشرع، مهام منصبه رئيسًا للدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية.

وقال شريف، في تغريدة له على منصة "إكس": "نرحب بتولي أحمد الشرع مهام منصبه رئيساً للجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، ونأمل أن تتمكن القيادة الجديدة من تحقيق السلام والتقدم والازدهار للشعب السوري الشقيق".

والأربعاء، أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبدالغني، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وقال حسن عبد الغني المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا: "نعلن تولية القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".

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