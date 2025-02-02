وزير خارجية جيبوتي: الرئيس السيسي حافظ على أمن مصر واستقرارها في المنطقة المضطربة

قال وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يحافظ على أمن مصر واستقرارها في المنطقة المضطربة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، أنه لا يمكن إخفاء حقيقة أن الاستهداف موجود ولا يقتصر على على استهداف مصر وجيبوتي، مشددا على العمل على تعزيز القدرات والتضامن من أجل مواجهة هذا الاستهداف.

ونوه بأن مصر لديها دور فعال في الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن هناك استحقاقات مهمة في الفترة المقبلة، بينها انتخاب رئاسة المفوضية ونيابة الرئاسة.

وتابع: «هناك مرشحة مصرية، وأنا شخصيا مرشح لرئاسة الاتحاد، وأعلم أن مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا يدعمون ترشيحي، وأنا أشكر الرئيس السيسي على ذلك».

ولفت إلى أن هناك مجالات كثيرة سيستمر البلدان في التعاون بشأنها في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الصحة والتعليم هما الركيزتان الأساسيتان في إطار هذا التعاون.

ووجه الشكر لمصر على استضافة طلبة جيبوتيين في الجامعات المصرية، مثمنا كذلك التعاون المشترك في المجال الصحي.