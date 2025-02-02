وزير الري: دراسة الحالة الإنشائية والبيئية لقناطر الدلتا وإمكانية الاستفادة في توليد الكهرباء

- مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة فهي تُلبي الإحتياجات المائية للوجه البحري والقاهرة الكبرى

- الدراسة المقترحة تهدف لتحسين التحكم في تصرفات المياه المارة من مجموعة قناطر الدلتا وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر

- تحديد كفاءة التشغيل الحالية للبوابات ، والربط الآلى بين مجموعة القناطر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا.

وصرح الدكتور سويلم، بأن مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة حيث تُلبي احتياجات الزراعة لأكثر من ٥ ملايين فدان ومياه الشرب والصناعة والنقل للوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتضم مجموعة قناطر الدلتا (قناطر فرعى دمياط ورشيد على نهر النيل، وأفمام رياحات "البحيرى - الناصرى - المنوفى - التوفيقى" ، وأفمام ترع "الاسماعيلية - الباسوسية - الشرقاوية - النجايل - ومحطة رفع ابو المنجا").

وأوضح أن أعمال التطوير المقترحة تهدف لتحسين عملية التحكم في تصرفات المياه المارة من خلال مجموعة قناطر الدلتا وتحقيق عدالة التوزيع لخدمة المزارعين والمنتفعين، وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر وتقليل الإعتماد على العنصر البشرى، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل للأجزاء الميكانيكية من القنطرة، وتحديد وتطوير كفاءة التشغيل الحالية لبوابات القناطر ميكانيكياً وكهربائياً، والربط الآلى بين مجموعة قناطر الدلتا، ودراسة الحالة الإنشائية لمجموعه القناطر، وتقييم الحالة البيئية للمجموعة، ودراسة حجم الإطماءات فى بركة التخزين أمام مجموعة القناطر، ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء.

وسوف تتضمن الدراسة عمل معاينات تفصيلية للأجزاء المدنية والكهروميكانيكية للقناطر، وتنفيذ عدد من الاختبارات، وعمل رفع مساحى لمنطقة الأمام والخلف لمجموعة القناطر، وإنشاء نماذج هيدروليكية رياضية وطبيعية لدراسة البدائل المختلفة للوصول للتصميم النهائي للتطوير المطلوب تنفيذه، ودراسة سيناريوهات التشغيل هيدروليكياً في حالات مختلفة وتأثيرها على ثبات وأمان القناطر، ووضع تصور للتعامل مع الإطماءات وتحسين حجم بركة التخزين أمام مجموعة القناطر، وتصميم نظام تحكم مركزى (منظومة سكادا).

الجدير بالذكر أن أعمال تحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا تأتى ضمن مشروعات تحديث وتطوير منظومة توزيع المياه، ومشروعات صيانة وتأهيل منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية.