سكرتير عام محافظة القاهرة يجتمع مع رؤساء أحياء مدينة نصر لمتابعة ملف التصالح على البناء المخالف

عقد اللواء أحمد جوده، رئيس حي شرق مدينة، اجتماعا مع اللواء يحيى الأدغم، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء شريف مكاوي، رئيس حي غرب مدينة نصر، والدكتور محمود زهران، مسؤول المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، لمتابعة اعمال ملف المتغيرات المكانية والتصالحات على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد، من أجل تقديم خدمات أفضل تهدف إلي إرضاء المواطن وتساهم في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وأكد جودة، على سرعة الإنتهاء من كافة نماذج التصالحات وفقا لقانون التصالح الجديد ١٧٨لسنة ٢٠٢٣، مشددًا على تكثييف الجهود المبذولة للانتهاءمن تحويل التصالح وفقا للقانون القديم رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الي التصالح وفقا للقانون الجديد رقم١٨٧ لسنة٢٠٢٣ وسرعه الانتهاء من شهادات البيانات.

وأوضح رئيس حى شرق مدينة نصر انه التقى ببعض قاطنى الحى داخل مكتبة بمبنى حي شرق مدينة نصر، للاستماع لهم وبحث مشكلاتهم بتقديم أفضل الحلول لها مع مسؤولي الإدارات المختصة.

وشدد علي عدم إستيلام أي ملف غير مستوفي المستندات وعمل إجتماعات مستمرة مع مسئولي الملف للتأكيد على وصول التوجيهات ومتابعه الموقف اولا باول مع مسئولي اللجان ومهندسي التنفيذ واكد علي عدم إرسال أي ملفات للجهات غير مستوفاه للمستندات.

ونوه بأنه سيتم إعطاء مهلة للمواطن شهر لإستيفاء المستندات أو سداد الرسوم منذ إعلانه بذلك أسوة بجهات الولاية والجهة الإدارية التي يتم محاسبتها حيث تبين توقف كثير من الطلبات لعدم قيام المواطن بالإستيفاء والسداد وبعد مرور شهر يتم رفض الطلب وقفل الملف بعد رفع إنذار المواطن على المنظومة ومرور شهر على إعلانه.