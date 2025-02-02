 محافظة القاهرة: غير مسموح بتداول نتيجة الشهادة الإعدادية وسنوات النقل بأى وسيلة نشر بغير موافقة كتابية رسمية منها - بوابة الشروق
الأحد 2 فبراير 2025 12:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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محافظة القاهرة: غير مسموح بتداول نتيجة الشهادة الإعدادية وسنوات النقل بأى وسيلة نشر بغير موافقة كتابية رسمية منها

محمد عبد الناصر
نشر في: الأحد 2 فبراير 2025 - 12:07 م | آخر تحديث: الأحد 2 فبراير 2025 - 12:07 م

أكدت محافظة القاهرة، أنه غير مسموح بتداول نتيجة امتحان الفصل الأول، أوالثانى للشهادة الإعدادية وسنوات النقل للتعليم الأساسى بأى وسيلة نشر بغير موافقة كتابية رسمية من المحافظة حرصًا على ضمان صحة بيانات النتائج التى يحصل عليها الطلاب.

وأوضحت محافظة القاهرة، في بيان لها، أنه نظرًا لتكرار ظهور بعض النتائج غير الدقيقة أو غير الصحيحة بالتزامن مع اعتماد نتيجة الإعدادية، وسنوات النقل للتعليم الأساسى، تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لبث النتائج حصريًا فور اعتمادها.

وحذرت محافظة القاهرة من إعادة نشر النتائج بأى وسيلة نشر دون إذن رسمى من المحافظة حتى لا يتعرض من يفعل ذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله والرجوع عليه بالتعويضات القانونية المقررة.


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