خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو يزور أيسلندا

أجرى الدكتور خالد العناني، المرشح لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، زيارة إلى أيسلندا في الفترة من ٢٩ يناير وحتى السبت، وقد رافقه خلالها السفير الدكتور جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر غير المقيم لدى أيسلندا، والوزير المفوض وائل عبد الوهاب، مدير حملة الترشيح، وذلك في إطار الترويج للحملة.

وخلال الزيارة، تم تنظيم عدة لقاءات مع المسؤولين الأيسلنديين، شملت وزيرة التعليم والطفولة، والوكيل الدائم لوزارة الخارجية، والوكيل الدائم لوزارة الثقافة، ومستشار رئيسة الوزراء للعلاقات الخارجية، ومندوبة أيسلندا الدائمة لدى اليونسكو، بالإضافة إلى أمين عام اللجنة الوطنية الأيسلندية لليونسكو.

استعرض الدكتور خالد العناني في تلك اللقاءات ملامح رؤيته لمنظمة اليونسكو والخطوط العريضة لها، وحرصه خلال الزيارات التي يقوم بها للدول الأعضاء في المنظمة على الاستماع إلى أفكار تلك الدول لتضمينها في رؤيته التي يعكف على إعدادها، بحيث تكون رؤية شاملة تعبر عن تطلعات كافة الدول الأعضاء وتتعامل مع شواغلهم.

من جانبهم، عبَّر المسؤولون الأيسلنديون عن تقديرهم لزيارة الدكتور خالد العناني، وأكدوا أنهم يولون عمل منظمة اليونسكو أهمية كبيرة وينسقون مع الدول النوردية في هذا الإطار، خاصة في ضوء الدور المتعاظم للمنظمة في الأزمات الإنسانية، وحماية التعليم، والتراث الثقافي، وقضايا حقوق الإنسان، بما يعظم من أهمية التفكير في سبل تعزيز آليات عمل المنظمة في تلك الموضوعات، كما أشادوا برؤية الدكتور العناني التي تراعي كافة جوانب عمل منظمة اليونسكو.