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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تبحث تطورات الأوضاع في أوكرانيا الاثنين المقبل

فيينا - أ ش أ
نشر فى : السبت 2 مارس 2019 - 6:51 م | آخر تحديث : السبت 2 مارس 2019 - 6:51 م

تعقد منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مقرها في العاصمة النمساوية فيينا يوم الإثنين المقبل مؤتمرا حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية اليوم السبت ، أن الأطراف المعنية سوف تقدم خلال المؤتمر تقريرا عن التقدم المحرز في إصلاحات أوكرانيا في مجالات السلطة القضائية والإدارة اللامركزية .

وأضاف البيان أن المؤتمر سوف يمثل فرصة لمراجعة تقدم الإصلاحات القضائية وسيركز النقاش على نتائج السنة الأولى للمحكمة العليا المشكلة حديثاً في أوكرانيا وعملية اختيار قضاة المحكمة العليا وجهود مكافحة الفساد.

وأوضح البيان، انه سيتحدث في المؤتمر الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غرينمينغر و الممثل الدائم لأوكرانيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ايهور بروكوبشك وأخرون .


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