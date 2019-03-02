استمرار مظاهرات السترات الصفراء للأسبوع الـ16 على التوالي

واصل محتجو حركة السترات الصفراء، تظاهراتهم، اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، للأسبوع السادس عشر على التوالي.

وتأتي هذه المظاهرات، التي تشهدها العاصمة الفرنسية، منذ عدة أسابيع؛ احتجاجًا على السياسة الاقتصادية للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.