إيران تدين إدراج بريطانيا حزب الله في قائمة الإرهاب

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم السبت، بشدة قيام الحكومة البريطانية بإدراج حزب الله اللبناني في قائمة الجماعات الارهابية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن قاسمي قوله" إنّ هذا الإجراء جاء في ظروف يتمتع فيها حزب الله لبنان بقاعدة إجتماعية وشعبية واسعة النطاق، ويشارك -حاله حال باقي الاحزاب -في الإنتخابات والنشاطات الرسمية والقانونية في لبنان، ومنها انتخابات البلديات والنقابات المهنية والحِرَفيَّة بمشاركة فعالة وبناءة".

وأضاف قاسمي، أنّ حزب الله له عدة مقاعد في البرلمان اللبناني وله تواجد في الحكومة اللبنانية ويحظي بحماية فئة واسعة من شعب لبنان والمنطقة، بفضل سجله اللامع في الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية مقابل إحتلال وإعتداءات الكيان الصهيوني".

كانت بريطانيا قد أدرجت يوم الاثنين الماضي حزب الله بجناحية السياسي والعسكري في قائمة الإرهاب.