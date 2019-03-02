ترى السلطات في الدولة الآسيوية ميانمار (بورما سابقا)، ذات الأغلبية البوذية، مسلمي الروهينجا ذات الأقلية العرقية في البلاد، على أنهم مهاجرون غير شرعيين، وبالتالي تحرمهم من الجنسية والحقوق المدنية، كما يعانون من التمييز بصورة مرتفعة، وتوجد مزاعم بشأن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان واسعة النطاق، من بينها عمليات قتل تعسفية واغتصاب وحرق أراض على مدار سنوات.

وجراء موجات العنف والاضطهاد التي ارتكبتها قوات الجيش بحق مسلمي الروهينجا في أغسطس 2017، اضطر الآلاف من المسلمين إلى اللجوء للفرار للدولة المجاورة بنجلاديش، التي أعلنت أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، عن أنها لا تستطيع استقبال مزيد من لاجئي ميانمار في بلادها.

وتستعرض "الشروق" آخر محطات أزمة مسلمي الروهينجا، ورد فعل بنجلاديش من تزايد أعداد اللاجئين، في التقرير التالي.

• اللاجئون في تزايد

خلال 18 شهرا، وصل عدد اللاجئين إلى بنجلاديش من مسلمي الروهينجا نحو 720 ألف شخص، عابرين للحدود فرارا من أعمال عنف وعمليات عسكرية بولاية روخين الكائنة غرب مينامار، بداية من شهر أغسطس 2017، وفيما مضى فر بالفعل نحو 300 ألف من الروهينجا، خلال موجات سابقة من العنف الطائفي، بعد تعرّضهم للتهديد والمضايقة في بلادهم وقراهم، التي أصبحت في الغالب مهجورة.

• مخيمات شديدة الاكتظاظ

ينتهي الحال باللاجئين في مخيّماتٍ مؤقّتة شديدة الاكتظاظ تقع في المنطقة الجنوبية لبازار كوكس الكائنة على حدود بنجلاديش، يحتمون داخل ملاجئ مصنوعة من البلاستيك والخيزران ومتراصّة في حيزٍ يكاد يفتقر إلى المياه والصرف الصحيّ.

• الضغط على ميانمار لإعادة اللاجئين

في مايو الماضي، طالبت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على ميانمار من أجل إعادة مئات الآلاف من أقلية "الروهينجا" المسلمة الفارين من أعمال العنف إلى بلادهم.

وقالت واجد إن بنجلاديش وفرت أماكن إيواء للفارين من مسلمي الروهينجا، إلا أنه يجب أن يعودوا إلى ميانمار، مشيرة إلى أنه يجب على الدول الأخرى ممارسة الضغوط على ميانمار من أجل إعادتهم مرة أخرى إليها.

• إعادة اللاجئين لبلادهم

في الوقت الذي استضافت فيه حكومة بنجلاديش اللاجئين استضافة كريمة، فإنها لم تمنحهم صفة اللاجئين، فهي ليست من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، مما تركهم بدون صفة قانونية على جانبيْ الحدود، وفي نوفمبر الماضي أعلن مسئول في بنجلاديش أن السلطات مستعدة للبدء فى إعادة أكثر من 2200 لاجئ من مسلمي الروهينجا إلى ميانمار، وذلك بعد إجراء الاتفاقات مع السلطات في ميانمار، التي أعلنت أنها ستبدأ في استقبال اللاجئين.

• حالة من الذعر ومقابلة بالرفض

تسبب إعلان بنجلاديش اعتزامها إعادة لاجئين من مسلمي الروهينجا إلى ميانمار، في إثارة حالة من الذعر والمخاوف داخل مخيمات اللاجئين وحالة من الارتباك فيها.

فيما رفضت الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية إجبار أي شخص على العودة، في ظل انعدام الأمان في ميانمار.

وقالت الأمم المتحدة إنه لابد من إجراء تحقيقات مع مسؤولين كبار في ميانمار ومحاكمتهم بشأن ارتكاب عمليات إبادة جماعية خلال عمليات عسكرية قال الجيش إنها تستهدف مسلحين، فيما نفت ميانمار التهمة الموجهة لها.

• عدم استقبال المزيد

لا تُعتبر أعداد الوافدون حاليا إلى بنجلاديش ضخمة كما كانت خلال بداية الأزمة، لكنّ تشهد الدولة وصول مئات اللاجئين كلّ أسبوع بعد عبورهم نهر راف، لتعلن بنجلاديش، أمس الجمعة، خلال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بأنها لا تستطيع استقبال مزيد من لاجئي ميانمار.

فقال وزير خارجية بنجلادش شهيد الحق: "آسف لأن أبلغ المجلس بأن بنجلادش لن تكون بعد الآن في وضع يسمح لها باستيعاب مزيد من الأشخاص من ميانمار".

واتهم شهيد الحق ميانمار بإصدار "وعود جوفاء واتباع عدد من الأساليب المعرقلة لعودة اللاجئين" خلال المفاوضات بشأن العودة.

• ما الذي يجب أن يحدث الآن؟

حسب رأي منظمة العفو الدولية، فإنه يجب على المجتمع الدولي ضمان ألا تكون عمليات العودة قسرية، والضغط على ميانمار كي تخلق ظروفاً من شأنها أن تجعل العودة آمنة وطوعية وكريمة، بالإضافة إلى تقديم دعم أكبر وتقاسم المسؤولية والعبء المالي المترتب على استضافة بنجلاديش نحو مليون لاجئ.

وأيضا من حق لاجئي الروهينجا الاستمرار في طلب اللجوء في بنغلاديش، ومن واجب السلطات هناك أن تُبقي على حدودها مفتوحة للاجئين الذين يفرون الأن أو سيفرون في المستقبل، وكي تكون العودة إلى بلادهم طوعية حقاً، يحتاج اللاجئون إلى بدائل، من بينها البقاء في بنغلاديش مع توفير أشكال الحماية الخاصة باللجوء لهم، بما فيها صفة اللاجئين، أو إعادة توطينهم ونقلهم إلى بلد ثالث إذا أرادوا ذلك، ولكن يبدو أن هذه الخيارات ليست متاحة حتى الآن.