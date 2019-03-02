جزر سيشيل والصين تسعيان لتعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البحرية

أكدت جزر سيشيل والصين حرصهما على السعي من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنمية الموارد البحرية.

جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده رئيس جزر سيشيل، داني فاور، مع نائبة رئيس البعثة الصينية لدى بلاده، لي تشوانج، والذي تم خلاله بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة بعد قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي التي تم عقدها في بكين خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأعرب الرئيس فاور عن رغبته في أن تستمر الصين في دعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا وأن تظل شريكا استراتيجيا لها، وقال إن الشراكة مع الصين ضرورية لتحقيق الرخاء الاقتصادي الذي تحتاجه إفريقيا لتكون قارة قوية.

من جانبها، أعربت نائبة رئيس البعثة الصينية عن تقديرها لالتزام الرئيس فاور وحكومة جزر سيشيل بتنمية (الاقتصاد الأزرق) الذي يهدف إلى تنمية الموارد البحرية، وقالت إن التعاون البحري يأتي في طليعة التعاون بين البلدين، وأن الصين تسعى لتعزيز تعاونها مع جزر سيشيل.

وأشار الرئيس فاور والمسئولة الصينية إلى التزام الجانبين بالعمل من أجل رفع مستوى الصداقة بين البلدين، بالإضافة إلى دعم التعاون الصيني الإفريقي.