كندا تسمح بالمضى قدما لإتمام عملية تسليم مديرة هواوي إلى أمريكا

سمحت الحكومة الكندية بالمضي قدما في إجراءات عملية تسليم مينج وانتشو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا.

وأصدرت وزارة العدل "ترخيصا بتنفيذ" طلب التسليم المقدم من الولايات المتحدة. وحددت محكمة في مقاطعة " كولومبيا البريطانية " الواقعة فى أقصى غربى كندا يوم السادس من مارس الجاري موعدا لمثول مينج أمامها.

ويتهم النظام القضائي الأمريكي مينج بالاحتيال على مؤسسات مالية عبر إخفاء معلومات عن عمليات مالية مع إيران. وهناك اتهامات أكبر ضد هواوي من بينها سرقة أسرار تجارية من منافستها "تي موبايل".

وقالت وزارة العدل أمس الجمعة، إن هناك "أدلة كافية سيتم وضعها أمام قاضي التسليم لاتخاذ قرار". وستظل مينج طليقة الحركة، وستكون خاضعة لشروط الإفراج عنها بكفالة. وكان قد تم إلقاء القبض عليها العام الماضي في كندا.