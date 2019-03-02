فنلندا تدعو إلى المزيد من التعاون مع ناميبيا

دعا وزير الشئون الاقتصادية الفنلندي، مايكا نيتيلا، إلى المزيد من التعاون بين رجال الأعمال في فنلندا وناميبيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الفنلندي عقب مشاركته في مؤتمر لرجال الأعمال، رافقه خلاله وفد من رجال الأعمال الفنلنديين لتشجيع الصادرات الفنلندية إلى ناميبيا.

وقال الوزير الفنلندي إن ناميبيا لديها فرصة كبيرة لتحديث نظام معالجة النفايات واستخدامها كمصدر للطاقة، لافتا إلى أن العالم يواجه حالياً تحديات من الصعب التكهن بها أو فهمها، وأن ظاهرة التغير المناخي وقضية معالجة النفايات وندرة الطاقة تعتبران من التحديات التي يتم التعرض لها فى كل مكان.

وأضاف أن المناطق الريفية تعاني من ندرة البنية الأساسية، وأن الأمر يتطلب العمل من أجل مواجهة آثار تغير المناخ، وتابع: "أننا في حاجة إلى العمل معا، ونحن لدينا شركات من أفضل الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا النظيفة والتعدين والتعليم، وسنكون سعداء لو تقاسمنا خبراتنا من أجل إيجاد حلول تحقق المنفعة المتبادلة".

وأشار وزير الشئون الاقتصادية الفنلندي إلى ضرورة التعاون الثنائي لتحقيق النمو وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص؛ لأن ذلك سيؤدي إلى فتح مجالات جديدة للتعاون ودعم العلاقات بين البلدين التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 150 عاما.