عائلة الأمريكي أوتو ورمبر تنتقد ترامب لامتداحه كيم جونج أون

قالت أسرة الطالب الجامعي الأمريكي الراحل أوتو ورمبر، أمس الجمعة، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هو المسؤول عن وفاته، وذلك في معرض انتقادها للرئيس دونالد ترامب.

وقال ترامب في هانوي عاصمة فيتنام أول أمس الخميس، بعد محادثات مع زعيم كوريا الشمالية إنه يصدق ما قاله كيم من أنه لا يعلم شيئا عن محنة ورمبر، الذي توفي في يونيو 2017 بعد وقت قصير من إطلاق بيونجيانج سراحه بعد سجنه لمدة 17 شهرا وكان عمره آنذاك 22 عاما.

وقال فريد وسيندي ورمبر في بيان نقلته وسائل إعلام من بينها شبكة سي.ان.ان الإخبارية الأمريكية وصحيفة واشنطن بوست: "كيم ونظامه الشرير مسؤولان عن وفاة ابننا أوتو. كيم ونظامه الشرير مسؤولان عن القسوة والوحشية التي لا يمكن تصورها."

وقال البيان "لا يمكن لأية أعذار أو مديح مفرط أن يغير ذلك."

وانتقد نواب أمريكيون ترامب لدفاعه عن كيم جونج اون فيما يتعلق بوفاة ورمبر بعد وقت قصير من إطلاق بيونجيانج سراحه.

وواجه ترامب موجة عارمة من الانتقادات من نواب في واشنطن بسبب تصريحاته عن وفاة ورمبر على هامش محادثات القمة النووية التي جمعته مع كيم في هانوي مؤخرا.

وقال ترامب للصحفيين: "أخبرني (كيم) أنه لا يعلم شيئا عن هذا الشأن... وأصدق ما قال".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "ما حدث كان فظيعا، أعتقد حقا أن شيئا سيئا حدث لورمبر، ولا أعتقد أن القيادة العليا تعلم ذلك".

وأصرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيليان كونواي على أن ترامب يوافق مع العائلة على أن كوريا الشمالية هي المسؤولة.

وكان قاض اتحادي أمريكي أصدر في ديسمبر الماضي حكما يحمل فيه كوريا الشمالية مسؤولية تعذيب ووفاة ورمبر وأحقية أسرته في تعويض قدره 501 مليون دولار من بيونجيانج. ولا توجد حتى الأن آلية واضحة حول كيف يمكن إجبار كوريا الشمالية على السداد.