الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم تنازلات بشأن شبكة الأمان الخاصة بايرلندا

أعرب مفاوض الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا من التكتل، ميشيل بارنييه، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات بشأن النزاع المتعلق بشبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية.

وأضاف بارنييه، في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت، أنه على علم بأنه في بريطانيا، هناك شكوك بأن شبكة الأمان، يمكن أن تكون فخا، يبقي البلاد مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، لكنه أصر على أن الأمر ليس كذلك .

وتابع أن بروكسل مستعدة لتقديم مزيد من الضمانات والتطمينات والتوضيحات، بأنه يتعين أن تكون شبكة الأمان مؤقتة فقط.

وكان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد أصروا سابقا على أنهم لن يتفاوضوا بشأن أي جزء من اتفاق انسحاب بريطانيا الحالي، بما في ذلك شبكة الأمان، مع تبقي أربعة أسابيع فقط على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري.

ويهدف ما يسمى بـ"ترتيب شبكة الأمان" إلى ضمان حدود أيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من التكتل، وأصبح نقطة خلاف رئيسية في خطة انسحاب بريطانيا من التكتل.

غير أن بارنييه قال إن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لبريطانيا بحد زمني أو حق أحادي الجانب للانسحاب.