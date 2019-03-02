رواندا توقف تعاملات 200 شركة مع الحكومة لإخلالها بتعاقداتها

أعلنت رواندا عن إيقاف تعاملات حوالي 200 شركة مع الحكومة الرواندية بسبب إخلالها بالتعاقدات المبرمة معها.

وذكرت الهيئة العامة للمشتريات في رواندا أن تلك الشركات لم تعد مؤهلة للتعامل مع الحكومة، وأنه لن يتم إجراء تعاملات معها خلال فترة الإيقاف التي تتراوح من 6 شهور إلى 5 أعوام.

وقال مدير عام الهيئة أوجوستاس سيمينجا، إنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع تلك الشركات خلال فترة الإيقاف، واستدرك قائلا: "ولكن يمكن للشركات التي تم وضعها على القائمة السوداء أن تطعن في هذا القرار أمام المحاكم المختصة".

جدير بالذكر أن مكتب المحاسبات العامة في رواندا كان قد أصدر مؤخرا تقريرا بشأن النفقات الحكومية أشار فيه إلى أن تلك الشركات كانت قد أجلت أو تخلت عن 109 مشروعات تزيد قيمتها على 235 مليون دولار خلال العام المالي 2016-2017.