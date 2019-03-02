السبت 2 مارس 2019 10:39 ص القاهرة القاهرة 17.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
النتـائـج تصويت

أول مطار ياباني يستخدم تقنية التعرف على الوجوه

طوكيو - أ ش أ:
نشر فى : السبت 2 مارس 2019 - 10:29 ص | آخر تحديث : السبت 2 مارس 2019 - 10:29 ص

قالت الشركة المشغلة لمطار ناريتا الدولي في اليابان، إنها ستطبق في ربيع عام 2020 نظاما يعتمد على تقنية التعرف على الوجوه يتيح للمسافرين الصعود إلى الطائرة بعد تسجيل الدخول بدون إظهار جوازات السفر أو بطاقات الصعود.

وذكر سلطات مطار ناريتا، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أن ناريتا سيكون بذلك أول مطار ياباني يطبق هذا النظام الذي لا يتطلب من الركاب التوقف لتحديد الهوية عند الصعود.

وتأمل الشركة التي تدير المطار في أن يعمل هذا النظام على تحسين راحة المسافرين قبل الألعاب الأولمبية والأولمبية للمعاقين في طوكيو عام 2020.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك