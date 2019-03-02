وزير التنمية الألماني: ألمانيا مستعدة لتقديم مساعدات عاجلة لفنزويلا

أكد وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، استعداد بلاده لتقديم مساعدات عاجلة لفنزويلا بقيمة 5 ملايين يورو، شريطة تهيئة الظروف المناسبة لاستقبال هذه المساعدات.

وقال مولر- في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "يتعين على قيادة (الرئيس نيكولاس) مادورو الآن وقف كافة أشكال العنف والسماح بدخول المساعدات إلى البلاد".

وذكر مولر أن البلاد تعاني من نقص في المواد الغذائية والأدوية، رغم أنها تمتلك أكبر مخزون للنفط في العالم، مضيفا أن 3.4 مليون شخص فروا من الفوضى السياسية والعنف وسوء الإدارة في فنزويلا.

كما أكد مولر ضرورة ضمان استقرار الدول المجاورة، وقال: "كثير من الجاليات اللاجئة في كولومبيا والإكوادور أيضا تعاني من مشاكل كثيرة، وينقصها أهم الضروريات".

وذكر مولر أن وزارته تدعم هذه الجاليات بسبعة ملايين يورو من أجل توفير فرص عمل وتعليم على وجه الخصوص، وقال: "لن نتخلى عن الأفراد هناك وسنواصل تعزيز دعمنا".