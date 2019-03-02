«بريكست» يدفع رساما مولودا في ألمانيا لطلب الجنسية البريطانية

قال أكسل شيفلر الرسام المولود في ألمانيا والمؤلف المشارك لسلسلة كتب الأطفال الشهيرة(ذا جروفيلو) إنه قد يسعى للحصول على الجنسية البريطانية للبقاء في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ( بريكست).

ولد شيفلر(61 عاما) في هامبورج، لكنه يعيش في إنجلترا منذ الثمانينيات.

وقال شيلفر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في كولونيا أمس الجمعة، إنه مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الجاري، فان الحصول على الجنسية البريطانية سيسمح له "بالحفاظ على استقلالي".

وأضاف "لأن الحكومة البريطانية لا يمكن الوثوق بها عندما تقول" يمكنك البقاء".

وقال شيفلر، الذي كان مؤيدا قويا لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إنه سيطلب الجنسية البريطانية فقط إذا كان بإمكانه الاحتفاظ بالجنسية الألمانية أيضا.

وتابع "أريد أن أبقى مواطنا في الاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر أن تحتفل (ذا جروفيلو) بعيد صدورها العشرين في وقت لاحق من هذا العام.

وأسس شيفلر والمؤلفة جوليا دونالدسون هذه المجموعة، وقد ترجمت إلى أكثر من 50 لغة وتم تقديمها في فيلمين رائعين.