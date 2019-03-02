الصين تنتقد قرار كندا بالمضي في تسليم مديرة «هواوي» لأمريكا







انتقدت وزارة الشؤون الخارجية الصينية، اليوم السبت، قرار الحكومة الكندية، بالمضي قدما في إجراءات عملية تسليم مينج وانتشو، المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لو كانج، إن احتجاز مينج "التعسفي.. يرقى لانتهاك خطير للحقوق القضائية ومصالح المواطن الصيني، وهذه واقعة سياسية خطيرة".

وجدد دعواته للولايات المتحدة الأمريكية بسحب مذكرة اعتقالها بحق مينج التي من المقرر أن تمثل أمام إحدى محاكم كولومبيا البريطانية الواقعة فى أقصى غربي كندا يوم الأربعاء.

ويتهم النظام القضائي الأمريكي مينج بالاحتيال على مؤسسات مالية عبر إخفاء معلومات عن عمليات مالية مع إيران، وهناك اتهامات أكبر ضد هواوي من بينها سرقة أسرار تجارية من منافستها "تي موبايل".

وقالت وزارة العدل يوم الجمعة في بيان إن هناك "أدلة كافية سيتم وضعها أمام قاضي التسليم لاتخاذ قرار"، مضيفة "جلسة الاستماع الخاصة بالتسليم ليست محاكمة كما أنها لن تصدر حكما بالإدانة أو البراءة، وإذا تم تسليم شخص من كندا ليواجه المحاكمة في دولة أخرى، فإن هذا الشخص سيخضع للمحاكمة في تلك الدولة".

وستظل مينج طليقة الحركة، وستكون خاضعة لشروط الإفراج عنها بكفالة، وكان قد تم إلقاء القبض عليها العام الماضي في كندا.

يشار إلى أن مينج هي ابنة مؤسس هواوي، رين شينجفي، وتسببت قضيتها في توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وكندا.

وجرى اعتقال كنديين اثنين –الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج والمستثمر مايكل سبافور- في الصين عقب احتجازها، فيما يعتقد على نطاق واسع أنها خطوات انتقامية.