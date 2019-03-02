كينيا تسعى من أجل تخفيض تكلفة إنتاج الأدوية

أعلن مسئول كبير بوزارة الصحة الكينية، أن كينيا تضع سياسة تهدف إلى خفض تكاليف إنتاج الأدوية، وأن هذه السياسة ستساعد على حصول الكينيين على أدوية ذات جودة عالية بأسعار معقولة.

وقال المسئول راشد أمانا سكرتير عام وزارة الصحة الكينية: "إننا نبحث قضية ارتفاع تكلفة الأدوية بالتشاور مع شركات الأدوية حتى يمكننا الاتفاق على سبل لخفض تكاليف إنتاج الأدوية"، مضيفا أن الحكومة تراجع الرسوم والمسائل التنظيمية المتعلقة بالرعاية الصحية حتى يمكن تقديمها بأسعار معقولة.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة لتقييم التكنولوجية الصحية وبحث مسألة أسعار الأدوية في كينيا، لافتا إلى أن اللجنة ستسعى لضمان تماثل أسعار الأدوية ذات العلامات التجارية في كل المنشآت الصحية الكينية.