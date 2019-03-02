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التعليم والوظيفة أكثر ما يهم الشباب الصيني

بكين - أ ش أ:
نشر فى : السبت 2 مارس 2019 - 10:24 ص | آخر تحديث : السبت 2 مارس 2019 - 10:24 ص

أفادت نتائج استطلاع جديد بأن التعليم والتوظيف جاءا على رأس القضايا التي تهم الشباب في الدورتين السنويتين القادمتين للهيئات الاستشارية التشريعية والسياسية العليا في الصين.

وشارك في الاستطلاع أكثر من 49 ألف شاب في جميع أنحاء الصين ممن ولدوا بعد عام 1980، وأجراه مركز الأبحاث الاجتماعية بصحيفة "تشاينا يوث ديلي" من 11 - 16 فبراير الماضي.

وتلقى التعليم أكبر الاهتمام من المشاركين في الاستطلاع (79.8%)، تلاه التوظيف (77.1%)، ثم السكن (56.1%)، والرعاية الطبية (53.8%)، حسب ما نقلت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية.


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