وزير الخارجية: مصر حرصت على تزكية أهمية العلاقة مع إثيوبيا وإزالة شكوك الماضي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مفاوضات سد النهضة لها أهميتها ووقعها المباشر على المواطن المصري، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن تكون محل اهتمام المواطن والدولة بكل أجهزتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «شكري» خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «القناة الأولى»، مساء الاثنين، أن مبادئ السياسة الخارجية منذ عام 2014 ليست انتهازية أو تآمرية، متابعًا أنها تسعى للتوافق والمشاركة والتعاون وخلق أطر مفيدة للشعب المصري والشركاء على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن مصر تفاعلت من أجل تحديد المصلحة المشتركة للدول الثلاث وكيفية إدارة الموضوع بشكل يؤدي لتحقيق المصلحة للدول الثلاث، مستطردًا: «حققنا الإنجاز في اتفاق إعلان المبادئ، واعتراف مصر بتحقيق إثيوبيا التنمية، واعتراف إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية».

ولفت إلى أن مصر انخرطت في المفاوضات على المستوى الفني والمستوى الثلاثي والسداسي والتساعي، موضحًا أنها كانت محاولات لطرق القضايا المختلفة المتعلقة بالسد والوصول إلى مفاوضات من منطلق المرونة.

وتابع: «هدفنا تحقيق المصلحة خلال الخمس سنوات مصر حرصت على تزكية أهمية العلاقة وإزالة شكوك الماضي بين الدولتين»، لافتًا إلى أنه كان هناك تعنتًا على كل المستويات.